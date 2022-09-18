Zonguldak'ta palamut bereketi! Balıkçılar 50 ton balıkla karaya döndü

Kozlu Balıkçı Barınağı'nda toptancılık yapan Çağrı Eliyazıcı, teknelerin genellikle palamut tuttuğunu belirterek, "Şu anda Zonguldak'ta 300-350'ye yakın gırgır teknesi var. Her birinde 2'şer 3'er bin kasa palamut var. Aşırı bir bolluk var. Böyle devam etmesini umuyorum. Burada deniz olan her ilden tekne var" dedi.