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  4. Zonguldak'taki tünel inşaatında müthiş keşif!

Zonguldak'taki tünel inşaatında müthiş keşif!

Ankara yönünden gelen araçların şehir merkezini kullanmadan Kilimli ilçesi yönüne gitmesini sağlayacak Mithatpaşa 1 ve 2 Tüneli'nin Bağlık Mahallesi'ndeki girişinde yapılan çalışmalar sırasında mağara keşfedildi.

Ankara yönünden gelen araçların şehir merkezini kullanmadan Kilimli ilçesi yönüne gitmesini sağlayacak Mithatpaşa 1 ve 2 Tüneli'nin Bağlık Mahallesi'ndeki girişinde yapılan çalışmalar sırasında mağara keşfedildi.

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Yan yana inşa edilen bin 860´şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar devam ederken, bulunan mağarada binlerce yıllık sarkıt ve dikitlerin olduğu tespit edildi.

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'BAĞLIK MAĞARASI' ADIYLA BİLİNİYOR

Mağarada incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, sarkıt ve dikitleriyle görsel şölen sunan mağaranın İl Özel İdaresi tarafından turizme kazandırılması için çalışma başlatması talimatını verdi.

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İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz da görevlendirilen heyetle birlikte mağarada incelemede bulundu. İlk olarak mağara hakkında bir rapor hazırlanması kararlaştırıldı.

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