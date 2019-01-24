Kadın polislerin zorlu eğitimi böyle görüntülendi

Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan ''Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırası" çerçevesinde bugüne kadar Sivas POMEM'de eğitim programını başarıyla tamamlayan bin 213'ü kadın 3 bin 353 Afgan mezun oldu.



