Kadın polislerin zorlu eğitimi böyle görüntülendi
Afganistan'dan gelen 168 kadın polis adayı, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) verilen zorlu eğitimle ülkelerinde güvenliği sağlamak için hazırlanıyor.
Afganistan polis teşkilatında görev yapacak 168 kadın polis adayı, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde zorlu bir eğitim sürecinden geçiriliyor. Teorik ve uygulamalı eğitim programını başarıyla tamamlayarak ülkelerinde güvenliği sağlamayı amaçlayan Afgan kadınlar, 6 aylık zorlu eğitim programı kapsamında modern ve operasyonel polislik uygulamalarını öğreniyor
Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan ''Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırası" çerçevesinde bugüne kadar Sivas POMEM'de eğitim programını başarıyla tamamlayan bin 213'ü kadın 3 bin 353 Afgan mezun oldu.
Sivas POMEM'de gerçekleştirilen 7. dönem eğitim programına katılan 168 Afgan kadın da ülkelerindeki güvenliği sağlamak amacıyla hazırlanıyor.