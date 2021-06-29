Züğürt Ağa filmi gerçek oldu: Sahibinden satılık köy!

Satın aldığında 30 hane olan köyden yıllar içinde herkes göç edince 6 bin dönümlük arazide tek kalan Şişman, yıllarca hayvancılıkla uğraşsa da yalnız kalmaktan sıkılarak Yeşil Vadi köyünün hemen yanındaki Çiftlik Mahallesi'ne taşındı. Her gün saatlerce 6 bin dönümlük araziye kurulu eski köyüne gitse de artık uğraşamayacağı için köyünü satma kararı aldı.