Zürafa Sokak'ta kentsel dönüşüm başladı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Zürafa Sokak, Alageyik ve Kadem sokakların artık eski fonksiyonundan arındırılarak Kültür ve Sanat Merkezi haline getirilmesiyle ilgili toplantımızı geçen günlerde gerçekleştirmiştik. Bugün hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz" dedi.