11 gün boyunca aralıksız olarak 12 bin kilometre uçtu

UÇUŞTAN ÖNCE AĞIRLIĞININ İKİ KATINA ULAŞIYOR

Rekortmen kuşun araştırmacılar tarafından yola çıkmadan önce iki ay boyunca istiridye ve soluncanla beslenen 4 limosadan biri olduğu açıklandı. Standart ağırlığı 190 gr ile 400 gr arasında olan erkek çubuk kuyruklu limosa, uzun bir uçuştan önce ağırlığının iki katına çıkabiliyor, ancak yükü hafifletmek için iç organlarını küçültüyor.