12 ülke peşinde ! Değeri 300 bin TL...

Safkan ırk köpek yetiştirmek için girişimlerde bulunan Evsin Şentürk, Çin'den Tibet mastifi satın aldı. 2017 yılında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'ni kuran Şentürk, bu köpekleri eğitmeye başladı. Şentürk, köpeklerden yavru alarak sayılarını da artırdı. Şentürk, Tibet mastifi cinsi köpeklerinin yavrularına 10 bin TL, yaklaşık 90 kiloya varan yetişkinlerine ise 300 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Şentürk, ürettiği köpekleri başta İran, Irak, Katar gibi ülkeler olmak üzere, 12 ülkeye ihraç ediyor.