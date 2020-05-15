2 yıldır kayıp leylek, Bursa'da ortaya çıktı!

T3069 kodlu leylek, 20.06.2018'de Polonya'nın başkenti Varşova'nn doğusunda Stok Ruski köyünde yavruyken halkalanmış. Halkalandığı tarihten itibaren 2 yıl geçmesine rağmen bir daha kendisinden haber alınmamış. Böylece ilk kayıt Bursa Karacabey'e, Slovenya, Alman ve Polonyalı leyleklerin olduğu bir grup içinden gelmiş oldu. Henüz bizim tabirimizle 'aylak leylek'. 2 yıl sonra bu yolculuğunu üremek için gerçekleştirecek. Şimdi kendini fazla zorlamadan gittiği yerlerde karnını doyurup, hayat antrenmanı yapıyor. İki yıl sonra tüm bu tecrübelerini yavrularını büyütmek için kullanacak” dedi.