3 milyon liralık yapay resifler balık popülasyonunu artırdı

3 milyon liralık "yapay resif"ler balık popülasyonunu artırdı
İÇDAŞ'ın, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi iş birliğiyle hazırladığı 4 yıllık proje kapsamında, bugüne kadar plan dahilindeki 2 bin adet yapay resif bloğundan bin 570'i, Biga'nın Değirmencik, Kemer ve Bekirli köyleri açıklarında denize indirildi.
Proje daha tamamlanmadan, balık ve diğer deniz canlılarının popülasyonundaki dikkati çeken artış, bölge balıkçısının yüzünü güldürürken, kalan 430 yapay resif bloğunun bu yıl sonuna kadar denizle buluşturulması hedefleniyor.
İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ Liman Müdürü Türker Özman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin'in talimatıyla 4 yıl önce başlatılan projenin, bu yıl sonunda tamamlanacağını belirtti.