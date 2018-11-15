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  3. 15 Kasım 2018 11:25

3 milyon liralık "yapay resif"ler balık popülasyonunu artırdı

3 milyon liralık yapay resifler balık popülasyonunu artırdı

İÇDAŞ'ın, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi iş birliğiyle hazırladığı 4 yıllık proje kapsamında, bugüne kadar plan dahilindeki 2 bin adet yapay resif bloğundan bin 570'i, Biga'nın Değirmencik, Kemer ve Bekirli köyleri açıklarında denize indirildi.

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3 milyon liralık yapay resifler balık popülasyonunu artırdı

Proje daha tamamlanmadan, balık ve diğer deniz canlılarının popülasyonundaki dikkati çeken artış, bölge balıkçısının yüzünü güldürürken, kalan 430 yapay resif bloğunun bu yıl sonuna kadar denizle buluşturulması hedefleniyor.

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3 milyon liralık yapay resifler balık popülasyonunu artırdı

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ Liman Müdürü Türker Özman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin'in talimatıyla 4 yıl önce başlatılan projenin, bu yıl sonunda tamamlanacağını belirtti.

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3 milyon liralık yapay resifler balık popülasyonunu artırdı

Özman, firmaya ait tesislerin bulunduğu çevre köylerin büyük çoğunluğunun geçimini balıkçılıktan sağladığına işaret ederek, projenin, bölgede trol ve yasak avcılık gibi faaliyetlerin denizleri çöle çevirmesine engel olmak ve kalıcı bir çözüm geliştirmek amacıyla planlandığını dile getirdi.

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