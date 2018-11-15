3 milyon liralık yapay resifler balık popülasyonunu artırdı

Özman, firmaya ait tesislerin bulunduğu çevre köylerin büyük çoğunluğunun geçimini balıkçılıktan sağladığına işaret ederek, projenin, bölgede trol ve yasak avcılık gibi faaliyetlerin denizleri çöle çevirmesine engel olmak ve kalıcı bir çözüm geliştirmek amacıyla planlandığını dile getirdi.