33 yıl sonra bir ilk
Japon balıkçılar, 33 yıl aradan sonra bugün ilk kez, hükümetin izniyle ticari balina avına çıktı. Balıkçılar aralık sonuna kadar toplam 227 balina avlayacak. .
İngiliz Guardian gazetesine göre hükümet, av kotasını açıklamak için hafta sonunda Osaka'da yapılan G-20 Zirvesi'nin bitmesini bekledi.
Japonya, geçen yıl balinaların neslinin korunması için 1986'da ticari av yasağı getiren Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıktığını açıklamıştı.
1951 yılından bu yana komisyon üyesi olan Japonya, uluslararası çevre örgütleri ve balina avına karşı olan ülkelerin tepkilerine rağmen, bilimsel amaçlı balina avına devam ediyordu. Daha sonra bu hayvanların etlerinin satıldığı öne sürüldü.
"JAPONYA BİLİMSEL AMAÇLI OLARAK HER YIL BİN BALİNA AVLADI" Japon balıkçılar, Antarktika'da geçen yıl çıktıkları ve Mart ayında sona eren son bilimsel amaçlı avlarında toplam 333 minke balinası öldürmüştü. She Shepherd adlı uluslararası çevre koruma örgütüne göre, Japonya 1986'dan bu yana her yıl ortalama 1000 kadar balina avladı.