3,5 yılda Türkiye'de kimliklendirilen köpek sayısı belli oldu

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, ülke genelinde gelincik sayısının çok az olduğunu, ancak kedilerde de köpek sayısının yaklaşık 1,5 katı olan 2,5 milyona yakın sahipli kediye çip takıldığını tahmin ettiklerini söyledi. Baydın, kimliklendirme işleminin hem hayvan sahibi için hem de evcil hayvanlar için yararlı bir çalışma olduğunu söyleyerek, "Çünkü hayvanların geçmişine yönelik hastalık kayıtlarını tutma imkanı veriyor bize. Tüm aşı kayıtlarıyla beraber aynı insanlardaki sağlık veri tabanı gibi bir veri tabanı oluşmuş durumda. Özellikle evdeki kedi ve köpeklerimizin kaybolması gibi durumlarda da mikro çipinden direkt sahibine veya uygulamayı yapan veteriner hekime ulaşarak böyle sıkıntıların da önüne geçmiş oluyor. Aslında evcil dostlarımızı da bir şekilde sisteme kaydetmiş oluyoruz" dedi.