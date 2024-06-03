3,5 yılda Türkiye'de kimliklendirilen köpek sayısı belli oldu
Türkiye'de, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ile evcil hayvanların kimliklendirilmesine ilişkin yönetmelik gereği, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar 934 bin 799 köpek, çip takılarak kayıt altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ile 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik', 1 Ocak 2021 yürürlüğe girdi. Geçen 2,5 yıllık sürede ülke genelinde 934 bin 799 köpek, çip takılarak kayıt altına alındı. En çok hayvana çip takılan iller 190 bin 906 ile İstanbul, 92 bin 207 ile İzmir ve 62 bin 37 sahipli köpek ile Ankara oldu. En az kimliklendirme çalışması yapılan iller ise 95 ile Hakkari, 134 ile Siirt ve 146 ile Muş oldu.
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, ülke genelinde gelincik sayısının çok az olduğunu, ancak kedilerde de köpek sayısının yaklaşık 1,5 katı olan 2,5 milyona yakın sahipli kediye çip takıldığını tahmin ettiklerini söyledi. Baydın, kimliklendirme işleminin hem hayvan sahibi için hem de evcil hayvanlar için yararlı bir çalışma olduğunu söyleyerek, "Çünkü hayvanların geçmişine yönelik hastalık kayıtlarını tutma imkanı veriyor bize. Tüm aşı kayıtlarıyla beraber aynı insanlardaki sağlık veri tabanı gibi bir veri tabanı oluşmuş durumda. Özellikle evdeki kedi ve köpeklerimizin kaybolması gibi durumlarda da mikro çipinden direkt sahibine veya uygulamayı yapan veteriner hekime ulaşarak böyle sıkıntıların da önüne geçmiş oluyor. Aslında evcil dostlarımızı da bir şekilde sisteme kaydetmiş oluyoruz" dedi.
Baydın, köpeklerde yaklaşık 1 milyona yakın bir kimliklendirme olduğunu söyleyerek, "Kedilerde de tahminimiz bunun, 1,5 katı bir sayıya ulaşılmıştır. Gittikçe de sayı artıyor. Özellikle şu an yönetmeliğin son uyarı tarihinden itibaren 6 aydan küçük evcil dostlarımızı kimliklendirmek zorundayız. Bununla ilgili bakanlığımızdan da kimliklendirmeyen kişilerle alakalı cezai işlemlerine başlandı. Bazen hevesle alınan evcil dostlarımız heves kaçınca sokağa bırakılabiliyor ve sokaktaki hayvan popülasyonu ister istemez etkileniyor. Bu yönetmelikle beraber aslında sokağa bırakılanlarda terk edenler cezai işleme tabi tutuluyor. Bu da aslında can dostlarımız için yararlı bir uygulama. Uygulama sayesinde sokağa bırakılan hayvan sayısı da azaldı" dedi.