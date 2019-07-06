4 kaplanı eğitmişti! Bakın sonu nasıl oldu
Dünyanın en ünlü sirk terbiyecilerinden biri olan Ettore Weber, İtalya'da, Bari yakınlarında, sirkte yapılacak gösteriye hazırlanırken 4 kaplanın saldırısına uğradı. Olayda terbiyeci hayatını kaybetti. Kaplanlar ise safari parkına gön
Yaşanan olayda önce bir kaplan, terbiyeci Ettore Weber'in üzerine saldırdı; ardından diğer üç kaplan da Weber'e saldırmaya başladı.
Saldırının ardından kaplanlar, ambulans görevlileri ve sirk personeli müdahale edene dek Weber'in bedeniyle oynadı.