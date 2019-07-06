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  3. 06 Temmuz 2019 19:00

4 kaplanı eğitmişti! Bakın sonu nasıl oldu

Dünyanın en ünlü sirk terbiyecilerinden biri olan Ettore Weber, İtalya'da, Bari yakınlarında, sirkte yapılacak gösteriye hazırlanırken 4 kaplanın saldırısına uğradı. Olayda terbiyeci hayatını kaybetti. Kaplanlar ise safari parkına gön

4 kaplanı eğitmişti! Bakın sonu nasıl oldu

Yaşanan olayda önce bir kaplan, terbiyeci Ettore Weber'in üzerine saldırdı; ardından diğer üç kaplan da Weber'e saldırmaya başladı.

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4 kaplanı eğitmişti! Bakın sonu nasıl oldu

Saldırının ardından kaplanlar, ambulans görevlileri ve sirk personeli müdahale edene dek Weber'in bedeniyle oynadı.

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4 kaplanı eğitmişti! Bakın sonu nasıl oldu

Kaplan terbiyecisi daha sonra aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.

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4 kaplanı eğitmişti! Bakın sonu nasıl oldu

Orfei Sirki'nde çalışan Weber'in, İtalya'nın en çok tanınan hayvan terbiyecilerinden biri olduğu belirtildi.

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