4 yaşındaki koçun öyle bir özelliği var ki... Sahibi paha biçemiyor!

Köy sakinlerinden Hasan Tatar ise 4 boynuzlu koçu görmeye gelenlerin olduğunu, oldukça dikkat çektiğini belirterek, “Cenab-ı Allah’ın yaratmış olduğu ilginç bir güzellik. Oldukça sıra dışı, bende ilk defa gördüm. Görmek için gelenler oluyor” diye konuştu.