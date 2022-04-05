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  4. 4 yaşındaki koçun öyle bir özelliği var ki... Sahibi paha biçemiyor!

4 yaşındaki koçun öyle bir özelliği var ki... Sahibi paha biçemiyor!

Tokat'ta sahibinin ''Pamuk'' ismini verdiği 4 boynuzlu 4 yaşındaki koç görenleri şaşırtıyor.

4 yaşındaki koçun öyle bir özelliği var ki... Sahibi paha biçemiyor! - Resim: 1

Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Erkilet Mahallesinde besicilik yapan Abdullah Tatar (68) koçunun 1 aylıkken 4 boynuzlu olduğunu fark ettiklerini söyledi.

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4 yaşındaki koçun öyle bir özelliği var ki... Sahibi paha biçemiyor! - Resim: 2

Küçükbaş hayvan sürüsünün en kıymetlisinin pamuk ismini verdiği koçu olduğunu belirten Tatar, damızlık olarak beslediği koçuna paha biçemediğini kaydetti. 

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4 yaşındaki koçun öyle bir özelliği var ki... Sahibi paha biçemiyor! - Resim: 3

Talep olursa Kurban Bayramında koçunu satmayı düşündüğünü belirten Tatar, “4 boynuzlu koçu görenler şaşırıyor. Benimde bu ilgi hoşuma gidiyor. 4 boynuzlu olmasının hayvana bir zararı yok. 4 yıldır baktığım koçuma ‘pamuk’ ismini verdim” dedi.

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4 yaşındaki koçun öyle bir özelliği var ki... Sahibi paha biçemiyor! - Resim: 4

Köy sakinlerinden Hasan Tatar ise 4 boynuzlu koçu görmeye gelenlerin olduğunu, oldukça dikkat çektiğini belirterek, “Cenab-ı Allah’ın yaratmış olduğu ilginç bir güzellik. Oldukça sıra dışı, bende ilk defa gördüm. Görmek için gelenler oluyor” diye konuştu.

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