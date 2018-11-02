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  3. 02 Kasım 2018 13:40

43 bin 500 yıllık mağara aslanı keşfedildi

Yakutistan Bilimler Akademisi, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki donmuş toprak altında bedeni neredeyse hiç zarar görmemiş yavru mağara aslanı keşfetti.

43 bin 500 yıllık mağara aslanı keşfedildi

Yakutistan Bilimler Akademisi, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki donmuş toprak altında bedeni neredeyse hiç zarar görmemiş yavru mağara aslanı keşfetti.

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43 bin 500 yıllık mağara aslanı keşfedildi

Rusya Bilimler Akademisi adına görev yapan Dr. Alexei Tikhonov, mağara aslanı üzerindeki beneklere dikkat çekti.

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43 bin 500 yıllık mağara aslanı keşfedildi

Tikhonov, antik çağlardaki mağara çizimlerinde bazı aslan figürlerinin benekli olduğunu hatırlattı.

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43 bin 500 yıllık mağara aslanı keşfedildi

Önceleri bu beneklerin, insanlar tarafından estetik amaçlarla çizildiği düşünülüyordu.

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