43 bin 500 yıllık mağara aslanı keşfedildi
Yakutistan Bilimler Akademisi, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki donmuş toprak altında bedeni neredeyse hiç zarar görmemiş yavru mağara aslanı keşfetti.
Yakutistan Bilimler Akademisi, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki donmuş toprak altında bedeni neredeyse hiç zarar görmemiş yavru mağara aslanı keşfetti.
Rusya Bilimler Akademisi adına görev yapan Dr. Alexei Tikhonov, mağara aslanı üzerindeki beneklere dikkat çekti.
Tikhonov, antik çağlardaki mağara çizimlerinde bazı aslan figürlerinin benekli olduğunu hatırlattı.