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  3. 25 Şubat 2021 09:01

5 yıl boyunca gezdi 35 kilo yün bıraktı!

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, ormanlık alanda bulunan ve uzun zamandır kırkılmadığı görülen koyun, bakım çiftliğine alındı.

5 yıl boyunca gezdi 35 kilo yün bıraktı!

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, ormanlık alanda bulunan ve uzun zamandır kırkılmadığı görülen koyun, bakım çiftliğine alındı.

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5 yıl boyunca gezdi 35 kilo yün bıraktı!

Lancefield bölgesindeki bir hayvan bakım çiftliğine alınan koyunun, kulağında daha önce bir künyesinin bulunduğu belirtildi.

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5 yıl boyunca gezdi 35 kilo yün bıraktı!

Çiftlik yetkilisi Kyle Behrend, "Baarack" adı verilen koyunun yününün 35,4 kilogram ağırlığa ulaştığını söyledi.

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5 yıl boyunca gezdi 35 kilo yün bıraktı!

Behrend, koyunun getirildiğinde zayıf olduğunu şimdi ise diğer koyunlarla birlikte bakım yapılmak üzere çiftlikteki yerini aldığını söyledi.

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