5 yıl boyunca gezdi 35 kilo yün bıraktı!
Avustralya'nın Victoria eyaletinde, ormanlık alanda bulunan ve uzun zamandır kırkılmadığı görülen koyun, bakım çiftliğine alındı.
Avustralya'nın Victoria eyaletinde, ormanlık alanda bulunan ve uzun zamandır kırkılmadığı görülen koyun, bakım çiftliğine alındı.
Lancefield bölgesindeki bir hayvan bakım çiftliğine alınan koyunun, kulağında daha önce bir künyesinin bulunduğu belirtildi.
Çiftlik yetkilisi Kyle Behrend, "Baarack" adı verilen koyunun yününün 35,4 kilogram ağırlığa ulaştığını söyledi.