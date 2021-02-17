66 milyon yıllık balık fosili bulundu
İngiltere’de kişisel bir koleksiyonda, büyük beyaz köpek balığı büyüklüğünde balık fosili bulundu. Koleksiyon sahibinin fosili, büyüklüğünden dolayı ‘uçan yırtıcı sürüngenin kafatası’ olduğunu düşünerek satın aldığı ortaya çıktı.
Portsmouth Üniversitesi'nde paleontolog olan David Martill'in, özel bir koleksiyoncu tarafından satın alınan ve bir ‘uçan yırtıcı sürüngenin kafatası’ parçası olduğu düşünülen büyük bir kemiği tanımlaması istendi.
Martill kemiğin büyük bir balığa ait olduğunu belirledi. Martill yaptığı açıklamada, "Sadece bir hayvan böyle bir yapıya sahiptir ve bu bir Coelacanth’tır. Bu olağanüstü ve tuhaf görünümlü balığın ciğerinin bulunduğu kemik kafesinin bir parçasını bulduk" dedi.
4.88 METRE UZUNLUĞUNDA
Martill, "Bu özel balık muazzamdı. Muhtemelen şimdiye kadar keşfedilen en büyük Coelacanth" dedi. Arkeologlar, fosil kemiğinden yola çıkarak yaptıkları araştırmada balık fosilinin 4.88 metre uzunluğunda olduğunu belirledi.