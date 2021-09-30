ABD'de 23 canlı türünün nesli tükendi
Dünya, küresel iklim krizi nedeniyle her geçen gün felakete sürüklenirken birçok canlı türü de yok olmaya başladı. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS), 11 kuş, 1 yarasa, 2 balık, 1 bitki ve 8 midye türü olmak üzere toplamda 23 canlının neslinin tükendiğini ilan etti.
ABD’de 23 canlı türünün nesli tükendi. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS), 11 kuş, 1 yarasa, 2 balık, 1 bitki ve 8 midye türü olmak üzere toplamda 23 canlının neslinin tükendiğini belirterek, söz konusu canlı türlerinin tehdit altındaki türleri koruyan Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası'ndan (ESA) çıkarılmasını önerdi. FWS, kararın titiz incelemeler sonucunda alındığını aktardı.
YASA TÜRLERİN YÜZDE 99'UNU KORUDU
FWS, 1973'te yürürlüğe giren ESA'nın sağladığı korumaların bu türler için çok geç kaldığını açıkladı. Ancak, yasanın listelenen türlerin yüzde 99'undan fazlasının yok olmasını önlemede başarılı olduğunu açıkladı.
FWS için tür sınıflandırmasını denetleyen Bridget Fahey, "Bu 23 türün her biri, ulusumuzun doğal mirası ve küresel biyoçeşitlilik için kalıcı bir kaybı temsil ediyor" dedi.
NEDENİ KÜRESEL ISINMA VE İNSAN FAALİYETLERİ
Söz konusu canlı türlerinin neslinin tükenmesinin insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma ve çevresel değişimin bir sonucu olduğunu vurguladı.