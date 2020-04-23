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  3. 23 Nisan 2020 16:00

Akbabalar evcil köpeklere üşüştü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'nin başkenti olan Santiago'daki Las Condes kentinde, aç kalan 2 akbaba , Gabriela Leonardi adlı kişinin evinin balkonuna kondu.

Akbabalar evcil köpeklere üşüştü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'nin başkenti olan Santiago'daki Las Condes kentinde, aç kalan 2 akbaba , Gabriela Leonardi adlı kişinin evinin balkonuna kondu.

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Akbabalar evcil köpeklere üşüştü

Üç Fransız kanişi sahibi olan Leonardi , akbabaların camekan ardından köpeklerine ulaşmaya çalıştığı anları cep telefonu ile saniye saniye kayda aldı.

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Akbabalar evcil köpeklere üşüştü

KÖPEKLERİN KORKU ANLARI KAMERADA Görüntülerde , akbabaları farkeden köpekler panikleyerek havlamaya başlarken , akbabalardan birinin kendisine havlayan köpeğe ulaşmak için pencereyi gagalamaya başladığı görülüyor.

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Akbabalar evcil köpeklere üşüştü

Ev sahibi kuşların zararsız olduğuna ve sadece evcil hayvanlarıyla oynamak istediğine inandığını belirterek onlar için balkonuna su bıraktı.

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