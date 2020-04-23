Akbabalar evcil köpeklere üşüştü
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'nin başkenti olan Santiago'daki Las Condes kentinde, aç kalan 2 akbaba , Gabriela Leonardi adlı kişinin evinin balkonuna kondu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulanan Şili'nin başkenti olan Santiago'daki Las Condes kentinde, aç kalan 2 akbaba , Gabriela Leonardi adlı kişinin evinin balkonuna kondu.
Üç Fransız kanişi sahibi olan Leonardi , akbabaların camekan ardından köpeklerine ulaşmaya çalıştığı anları cep telefonu ile saniye saniye kayda aldı.
KÖPEKLERİN KORKU ANLARI KAMERADA Görüntülerde , akbabaları farkeden köpekler panikleyerek havlamaya başlarken , akbabalardan birinin kendisine havlayan köpeğe ulaşmak için pencereyi gagalamaya başladığı görülüyor.