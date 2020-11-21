Akdeniz'i işgal eden Aslan balığında kısmi felç tehlikesi

ASLAN BALIĞI, ELİNİ ISIRMIŞTI Önceki günlerde Antalya Kemer'de sık sık dalış yapan ve bu dalışlara ait görüntüleri YouTube kanalında paylaşan dalgıç Çağdaş Özsarı, daha önce yine göçmen ve zehirli bir tür olan balon balığının elini ısırması nedeniyle bir süre sıcak su kaynatarak parmağına pansuman yaptıktan sonra acısı dinmeyince hastaneye gitti. Aslan balığını avladığı ve acı çektiği anları görüntüleyen Özsarı, "Çekimler sırasında yemek için vurduğum aslan balığının dikenlerini kesmek için tutarken parmağıma battı. Parmağım diğer parmağımın iki katına yakın şişti. Çekime devam edecekken acıdan dolayı duramadım ve hastaneye gitmek zorunda kaldım" dedi.