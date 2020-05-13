Alageyikler özgürlüğe koştu
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin Türkiye'deki tek yaşam alanı olarak kalan Düzlerçamı Eşenadası Alageyik Üreme İstasyonu'nda yetiştirilen 15 erkek alageyik, en son 1995 yılında görüldüğü Manavgat- Beydiğin'deki doğal yaşam ortamına bırakıldı. Alageyikler uydu vericiler ve fotokapanlarla takip edilecek. Sonbaharda 15 dişi alageyik daha aynı bölgeye salınacak. ...
Nesli kritik tehlike altındaki türlerden ve avlanması kesinlikle yasak ve cezası da 90 bin TL'yi bulan alageyikler yok olduğu eski doğal yaşam alanlarında yeniden hayat buluyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Düzlerçamı Eşenadası Alageyik Üreme İstasyonu'nda yarım asırdır devam eden çalışmalar neticesinde alageyiklerin sayısını 7'den 500'e kadar yükseltti. Alageyikler, 25 yıl önce neslinin tükendiği doğal yaşam alanlarına bırakılmaya başlandı. İlk gruptaki 15 erkek alageyik, Manavgat'taki doğal yaşam alanında yeniden hayat buldu. Manavgat ilçesi Beydiğin bölgesindeki ormanlık alanda alageyiklerin nesli 25 yıl önce tamamen tükenmişti.
15 ERKEK BİREY DOĞAYA SALINDI Bölgeye toplam 15 birey erkek alageyik bırakıldı. Manavgat'taki kadim yurtlarında bugünden itibaren yeniden hayat bulan alageyiklerin ardından, sonbahar döneminde 15 dişi birey daha doğaya salınacak.