''Anadolu Parsı'' canlı canlı görüntülendi
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ormanlık alana kurduğu kızılötesi ve hareket sensörlü fotokapanlara Anadolu Pars'ı takıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki biyolojik çeşitliliği tespit edebilmek ve biyolojik çeşitliliği korunması amacıyla 2013 yılında Nuh'un Gemisi isimli projeye start verdi. Proje kapsamında 81 ilde 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' ekipleri kuruldu. Belirli bölgelere kızılötesi ve hareket sensörü bulunan fotokapanlar yerleştirildi.
Çok sayıda öğretim üyesi, araştırmacı ve bakanlık görevlisinin katıldığı projede çok sayıda canlı türü tespit edildi. Tüm illerden gelen biyolojik çeşitlilik envanter verileri Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı'na girilerek, depolandı. Araştırmada damarlı bitkiler, memeli hayvanlar, kuşlar, iç su balıkları, sürüngenler, çift yaşamlılar, tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanlar için çalışma yapıldı. Pars türünün de bulanabileceği illere ve bölgelere de çok sayıda fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar binlerce görüntü kaydetti.
Daha önce farklı illerde ölmüş halde görüntülenen Anadolu Parsı, Türkiye'deki ilk kez canlı olarak İzmir Hayvanat Bahçesinde,1946 yılında, İstanbul Üniversitesi fotoğrafçısı Cafer Türkmen tarafından çekildi.
Doğada canlı olarak görüntülenemeyen Anadolı Parsı, Nuh'un Gemisi Projesi ile Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde fotokapan ile görüntülendi. Şırnak ve çevresindeki illerde sırtlan, porsuk, çakal ve kurt gibi çok sayıda tür de tespit edildi. Anadolu Parsı'nın Türkiye'de bulunduğuna dair Makale, Prof.Dr. Ahmet Karataş,Dr. Şafak Bulut ve Dr. Burak Akbaba tarafından Mayıs 2021'de Almanya'da uluslararası yayınlanan Zoology in the Middle East dergisinde yayınlandı.