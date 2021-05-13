''Anadolu Parsı'' canlı canlı görüntülendi

Çok sayıda öğretim üyesi, araştırmacı ve bakanlık görevlisinin katıldığı projede çok sayıda canlı türü tespit edildi. Tüm illerden gelen biyolojik çeşitlilik envanter verileri Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı'na girilerek, depolandı. Araştırmada damarlı bitkiler, memeli hayvanlar, kuşlar, iç su balıkları, sürüngenler, çift yaşamlılar, tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanlar için çalışma yapıldı. Pars türünün de bulanabileceği illere ve bölgelere de çok sayıda fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar binlerce görüntü kaydetti.