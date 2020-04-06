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  3. 06 Nisan 2020 13:35

Ankara'da inanılmaz görüntüler! Tüm şehri istila ettiler

En yakın sahil şeridine 270 kilometre uzaklıkta bulunan Ankara, bugünlerde sahillerin gürültücü kuşları martıları misafir ediyor. Karadeniz'de avlanan balıkları başkentteki hale taşıyan kamyonların arkasına takılarak kente gelen martılar, başkentlileri şaşırtıyor.

Ankara'da inanılmaz görüntüler! Tüm şehri istila ettiler

Türkiye'de bozkırın ortasında bulunan Ankara'yı bugünlerde martı çığlıkları esir aldı.

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Ankara'da inanılmaz görüntüler! Tüm şehri istila ettiler

Şehirde bulunan balıkçılara dadanan martılar kent sakinlerini şaşırtıyor.

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Ankara'da inanılmaz görüntüler! Tüm şehri istila ettiler

İşte Başkent'teki martı görüntüleri...

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Ankara'da inanılmaz görüntüler! Tüm şehri istila ettiler

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