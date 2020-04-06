Ankara'da inanılmaz görüntüler! Tüm şehri istila ettiler
06 Nisan 2020 13:35
Ankara'da inanılmaz görüntüler! Tüm şehri istila ettiler
En yakın sahil şeridine 270 kilometre uzaklıkta bulunan Ankara, bugünlerde sahillerin gürültücü kuşları martıları misafir ediyor. Karadeniz'de avlanan balıkları başkentteki hale taşıyan kamyonların arkasına takılarak kente gelen martılar, başkentlileri şaşırtıyor.
Türkiye'de bozkırın ortasında bulunan Ankara'yı bugünlerde martı çığlıkları esir aldı.
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Şehirde bulunan balıkçılara dadanan martılar kent sakinlerini şaşırtıyor.