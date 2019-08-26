Annesinin istemediği yavru aslana evladı gibi bakıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ve annesi tarafından kabul edilmeyen aslan yavrusu 'Pusat'ın bakımını hayvanat bahçesinde görevli Adem Delioğlan bir baba şefkatiyle yapıyor.
Hayvanat bahçesinin kralı aslan yavrusu Pusat'ın beslenmesi ve temizliğiyle sabahtan akşama kadar ilgilenen Delioğlan, işini severek yapıyor.
Aslan yavrusuna gözü gibi bakan Delioğlan, kucağında taşıdığı, elleriyle beslediği Pusat'ı yanından hiç ayırmıyor.
Hayvanat bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pusat'ın 23 Nisan'da doğduğunu ve hayvanat bahçesindeki 8'inci aslan olduğunu söyledi.