Annesinin istemediği yavru aslana evladı gibi bakıyor

Yavru aslanın doğumunun ardından annesi tarafından kabul edilmediğini ve beslenme konusunda sıkıntılar yaşadığını anlatan Bacak, hayvan bakıcısı Adem Delioğlan'ın bu durumun ardından harekete geçerek özel bir ilgiyle Pusat'ı koruma altına aldığını ifade etti.



