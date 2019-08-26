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  3. 26 Ağustos 2019 14:42

Annesinin istemediği yavru aslana evladı gibi bakıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ve annesi tarafından kabul edilmeyen aslan yavrusu 'Pusat'ın bakımını hayvanat bahçesinde görevli Adem Delioğlan bir baba şefkatiyle yapıyor.

Annesinin istemediği yavru aslana evladı gibi bakıyor

Hayvanat bahçesinin kralı aslan yavrusu Pusat'ın beslenmesi ve temizliğiyle sabahtan akşama kadar ilgilenen Delioğlan, işini severek yapıyor.

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Annesinin istemediği yavru aslana evladı gibi bakıyor

Aslan yavrusuna gözü gibi bakan Delioğlan, kucağında taşıdığı, elleriyle beslediği Pusat'ı yanından hiç ayırmıyor.

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Annesinin istemediği yavru aslana evladı gibi bakıyor

Hayvanat bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pusat'ın 23 Nisan'da doğduğunu ve hayvanat bahçesindeki 8'inci aslan olduğunu söyledi.

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Annesinin istemediği yavru aslana evladı gibi bakıyor

Yavru aslanın doğumunun ardından annesi tarafından kabul edilmediğini ve beslenme konusunda sıkıntılar yaşadığını anlatan Bacak, hayvan bakıcısı Adem Delioğlan'ın bu durumun ardından harekete geçerek özel bir ilgiyle Pusat'ı koruma altına aldığını ifade etti.

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