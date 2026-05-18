Antalya açıklarında belgesel gibi görüntüler: Mako köpek balığı avına böyle saldırdı

Balıkçı Yusuf Kara, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, “Başta ne olduğunu anlayamadık. Deniz yüzeyinde büyük bir hareketlilik vardı. Yaklaşınca köpek balığının caretta carettaya saldırdığını gördük. Kurtarmaya çalıştık ancak bir kısmını yediğini görünce bırakmak zorunda kaldık" dedi. (DHA)