Antalya açıklarında belgesel gibi görüntüler: Mako köpek balığı avına böyle saldırdı
Antalya Konyaaltı sahili yakınlarındaki Büyükçaltıcak açıklarında amatör balıkçılar, mako cinsi dev bir köpek balığının nesli tükenmekte olan caretta caretta deniz kaplumbağasına saldırdığı o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Akdeniz'in mavi suları, dün sabah saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Büyükçaltıcak açıklarında amatör kameralara yansıyan nadir ve çarpıcı bir vahşi yaşam olayına sahne oldu.
Arkadaşlarıyla birlikte tekneyle balık avına çıkan amatör balıkçı Yusuf Kara, dönüş yolunda deniz yüzeyinde yaşanan şiddetli bir hareketliliği fark edince rotasını o bölgeye çevirdi. Tekne yaklaştığında ise balıkçıları şaşkına çeviren o manzara ortaya çıktı: Mako cinsi büyük bir köpek balığı, nesli tükenme tehlikesi altındaki dev bir caretta caretta deniz kaplumbağasına saldırıyordu.
Balıkçıların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, mako cinsi köpek balığının caretta carettanın etrafında hızla döndüğü, zaman zaman saldırdığı görüldü. Caretta carettanın kaçmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.
Balıkçı Yusuf Kara, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, “Başta ne olduğunu anlayamadık. Deniz yüzeyinde büyük bir hareketlilik vardı. Yaklaşınca köpek balığının caretta carettaya saldırdığını gördük. Kurtarmaya çalıştık ancak bir kısmını yediğini görünce bırakmak zorunda kaldık" dedi. (DHA)