Antalya'da nesli tükenen Akdeniz foklarının gizli üreme mağarası keşfedildi
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Döküntü Koyu'nda, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foklarının yeni bir üreme ve yaşam alanı tespit edildi. Kaymakamlık, Sahil Güvenlik ve SAD-AFAG iş birliğiyle mağaranın girişine fiziksel koruma kalkanı kurularak insan ve tekne girişi yasaklandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, dünya genelinde nesli tehlike altında olan Akdeniz fokları için büyük önem taşıyan sevindirici bir gelişme yaşandı. Kiriş bölgesinde yer alan Döküntü Koyu'ndaki kıyı mağarası, Akdeniz foklarının aktif yaşam ve üreme alanı olarak tescillenerek özel koruma statüsüne alındı. Bölgedeki insan kaynaklı baskıyı sıfıra indirmek ve habitatı güvenli hale getirmek amacıyla mağara girişine fiziksel bariyer sistemi yerleştirildi.
Bilimsel Araştırmalarla Kanıtlandı
Bölgedeki hareketlilik üzerine ilk olarak 16 Temmuz 2025 tarihinde ön incelemeler başlatılmıştı. Yapılan detaylı araştırma ve analiz süreçlerinin ardından, söz konusu kıyı mağarasının Akdeniz fokları tarafından sadece geçici bir sığınak olarak değil; aktif bir yaşam ve üreme alanı olarak kullanıldığı bilimsel raporlarla kesinlik kazandı. Bu hayati keşfin ardından Kemer Kaymakamlığı hızla harekete geçerek gerekli kurumları koordine etti.
23 Mayıs 2026 tarihinde, Sahil Güvenlik TCSG-33 Komutanlığı'nın koordinasyonunda ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu'nun (AFAG) saha desteğiyle geniş çaplı bir koruma operasyonu yürütüldü.
Mağara girişine, her türlü deniz aracının ve yetkisiz kişilerin girişini engelleyecek özel bir koruma ağı çekildi. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri bilinçlendirmek adına mağara çevresine Türkçe ve İngilizce uyarı tabelaları konumlandırıldı.
Hedef: İnsansız ve Güvenli Bir Habitat
Yetkililer, alınan bu sıkı önlemlerin temel amacının Akdeniz foklarının doğal yaşam döngülerini korumak olduğunu vurguluyor. Biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve canlıların insan kaynaklı stresten uzak tutulması hedefleniyor. Kemer'deki bu başarılı uygulamanın, nesli tükenmekte olan deniz canlılarını koruma projeleri için de önemli bir emsal teşkil etmesi bekleniyor.