Antalya'da nesli tükenen Akdeniz foklarının gizli üreme mağarası keşfedildi

Bilimsel Araştırmalarla Kanıtlandı

Bölgedeki hareketlilik üzerine ilk olarak 16 Temmuz 2025 tarihinde ön incelemeler başlatılmıştı. Yapılan detaylı araştırma ve analiz süreçlerinin ardından, söz konusu kıyı mağarasının Akdeniz fokları tarafından sadece geçici bir sığınak olarak değil; aktif bir yaşam ve üreme alanı olarak kullanıldığı bilimsel raporlarla kesinlik kazandı. Bu hayati keşfin ardından Kemer Kaymakamlığı hızla harekete geçerek gerekli kurumları koordine etti.