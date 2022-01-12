Antalya'da şaşırtan anlar! 2 beyaz geyik herkesi şaşırttı

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Mahallesi yakınlarında ormanda yaşadıkları değerlendirilen 2 geyik, dün akşam saatlerinde mahalle arasındaki bir parkta görüldü. Dişi ve erkek olduğu tahmin edilen geyikler, vatandaşları edince ürküp, kaçtı.