Antalya'nın derinliklerinde ''derin'' operasyon kamerada

Yaşadıkları o anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Gökoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu videoda denizlere rastgele atılan bir plastiğin nelere mal olabileceğini görebilirsiniz. Televizyonda ve sosyal medyada köpeğin, kedinin, ineğin ve bir ayının başına geçmiş bir cismi hepimiz görmüşüzdür. Bu sefer bir orfozun başına geçen plastiği ve onu nasıl kurtardığımızı izleyeceksiniz. Balık nasıl oldu da adeta sıkışarak plastik şişeye girdi. Muhtemelen şişenin içindeki yengeç veya küçük balıkları yemek için girdi. Orfozu zor da olsa kurtardık ve doğal ortamına bıraktık. Onu kurtarırken dostumuz arkadaşımız yasemin (domuz balığı) yine hep yanımızdaydı. Orfozu özgürlüğüne kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Ona merhaba özgürlük diyoruz. Biz bunu hep yapıyoruz." (DHA)