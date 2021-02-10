Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor
Şehrin üstüne kara bulut gibi çöken kargaların gürültülü uçmaları, halkı endişelendirirken, popülasyonundaki artışa dikkat çeken uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Zaten atalarımız, manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın; kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan'daki hakimiyetini belirtmişler" dedi.
Şehrin üstüne kara bulut gibi çöken kargaların gürültülü uçmaları, halkı endişelendirirken, popülasyonundaki artışa dikkat çeken uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Zaten atalarımız, manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın; kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan'daki hakimiyetini belirtmişler" dedi.
Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' isimli gerilim filmi, Ardahan'da gerçek oldu. Filmin çekiminin yapıldığı Pasifik kıyısındaki Bodega kasabası gibi Ardahan da kargaların istilasına uğradı.