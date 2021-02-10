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  3. 10 Şubat 2021 11:20

Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor

Şehrin üstüne kara bulut gibi çöken kargaların gürültülü uçmaları, halkı endişelendirirken, popülasyonundaki artışa dikkat çeken uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Zaten atalarımız, manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın; kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan'daki hakimiyetini belirtmişler" dedi.

Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor

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Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor

Şehrin üstüne kara bulut gibi çöken kargaların gürültülü uçmaları, halkı endişelendirirken, popülasyonundaki artışa dikkat çeken uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Zaten atalarımız, manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın; kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan'daki hakimiyetini belirtmişler" dedi.

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Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor

Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' isimli gerilim filmi, Ardahan'da gerçek oldu. Filmin çekiminin yapıldığı Pasifik kıyısındaki Bodega kasabası gibi Ardahan da kargaların istilasına uğradı.

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Ardahan'da karga istilası! Çıkardıkları ses kulakları deliyor

Toplu halde gökyüzünde uzun süre uçan kargalardan bir kısmı, havanın kararması ile binaların çatısında tünerken, bir kısmı da çevredeki ağaçlara konuyor.

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