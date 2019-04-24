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  3. 24 Nisan 2019 14:55

Aslan ve kaplanın karşılaşmasında feci son!

Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan

Aslan ve kaplanın karşılaşmasında feci son!

Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve Kaplan'ın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tık'lanan görüntülerde Aslan ve Kaplan'ın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

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Aslan ve kaplanın karşılaşmasında feci son!

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Aslan ve kaplanın karşılaşmasında feci son!

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Aslan ve kaplanın karşılaşmasında feci son!

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