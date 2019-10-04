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  3. 04 Ekim 2019 22:05

Aslanla burun buruna! Dünya onu konuşuyor!

Aslan ile karşı karşıya gelen genç kadın adeta ölümün kıyısından döndü. ABD'nin New York eyaletindeki Bronx Hayvanat Bahçesi'ne giden genç bir kadın aslana yaklaşmak için çitlerden atladı. Aslanın yanına kadar giden kadın adeta bur

Aslanla burun buruna! Dünya onu konuşuyor!

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Aslanla burun buruna! Dünya onu konuşuyor!

Aslan ile karşı karşıya gelen genç kadın adeta ölümün kıyısından döndü. ABD'nin New York eyaletindeki Bronx Hayvanat Bahçesi'ne giden genç bir kadın aslana yaklaşmak için çitlerden atladı. Aslanın yanına kadar giden kadın adeta burun buruna geldi.

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Aslanla burun buruna! Dünya onu konuşuyor!

Genç kadın ve aslanın karşı karşıya geldikleri anda çekilen fotoğrafı dünya basınına kapak oldu. İşte ölümle burun buruna gelen genç kadının fotoğrafları.

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Aslanla burun buruna! Dünya onu konuşuyor!

Sosyal medyada viral olan videoda Amerikalı kadın, New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde çitlerden atlayıp usulca aslanların yanına gidiyor ve sürekli ona merhaba diyip el sallıyor.

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