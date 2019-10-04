Aslanla burun buruna! Dünya onu konuşuyor!

Aslan ile karşı karşıya gelen genç kadın adeta ölümün kıyısından döndü. ABD'nin New York eyaletindeki Bronx Hayvanat Bahçesi'ne giden genç bir kadın aslana yaklaşmak için çitlerden atladı. Aslanın yanına kadar giden kadın adeta burun buruna geldi.