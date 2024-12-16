Ava giderken kazaya karışan şahin, aracın tamponunda yüzlerce km yol gitti...

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, polis ekiplerinin tutanak tutması sonrasında şahini bulunduğu yerden kurtardı. Ayağında bulunan bileklikten Ankara'da kayıt altına alındığı belirlenen şahin, Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniği'ne teslim edildi. Burada tedavi edilecek olan şahin, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.