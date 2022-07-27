Avrupa'da kediler istilacı yabancı tür ilan edildi
Polonyalı bir bilim enstitüsü, ulusal “istilacı yabancı türler” veri tabanına evcil kedileri ekleyince, hayvan severlerin sert tepkisiyle karşılaştı.
Evcil kedilerin bilimsel adı olan Felis catus, bu ayın başlarında Polonya'daki bilim enstitüsü veri tabanına 'istilacı yabancı tür' olarak eklendi.
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Tepki çeken karar sonrası Polonya Bilimler Akademisi'nin internet sitesinde bir blog yazısı yayınlandı.
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Kedilerin kuşlara ve diğer vahşi yaşamlara verdiği zarara değinen blog yazısı fikir ayrılıklarını körükledi.
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Enstitüde biyolog olan Wojciech Solarz, halktan böyle bir tepki beklemediğini, insanların diğer kedilere ötenazi çağrısında bulunulmuş gibi yanlış izlenim yaratan bazı medya raporlarından etkilenilmiş olabileceğini söyledi.
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