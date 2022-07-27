  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Hayvanlar Alemi
  4. Avrupa'da kediler istilacı yabancı tür ilan edildi

Avrupa'da kediler istilacı yabancı tür ilan edildi

Polonyalı bir bilim enstitüsü, ulusal “istilacı yabancı türler” veri tabanına evcil kedileri ekleyince, hayvan severlerin sert tepkisiyle karşılaştı.

Avrupa'da kediler istilacı yabancı tür ilan edildi - Resim: 1

Evcil kedilerin bilimsel adı olan Felis catus, bu ayın başlarında Polonya'daki bilim enstitüsü veri tabanına  'istilacı yabancı tür' olarak eklendi.

1 / 8
Avrupa'da kediler istilacı yabancı tür ilan edildi - Resim: 2

Tepki çeken karar sonrası Polonya Bilimler Akademisi'nin internet sitesinde bir blog yazısı yayınlandı.

2 / 8
Avrupa'da kediler istilacı yabancı tür ilan edildi - Resim: 3

Kedilerin kuşlara ve diğer vahşi yaşamlara verdiği zarara değinen blog yazısı fikir ayrılıklarını körükledi.

3 / 8
Avrupa'da kediler istilacı yabancı tür ilan edildi - Resim: 4

Enstitüde biyolog olan Wojciech Solarz, halktan böyle bir tepki beklemediğini, insanların diğer kedilere ötenazi çağrısında bulunulmuş gibi yanlış izlenim yaratan bazı medya raporlarından etkilenilmiş olabileceğini söyledi.

4 / 8