''Ayıcık'' 3 yıldır, sahibinin kendisini terk ettiği yerde bekliyor

Köpeğin terk edilişini, evinin penceresinden dışarı bakarken tanık olan mahalle sakinlerinden Hülya Keleş, “Kamyonet tarzı bir aracın burada durduğunu gördük. Bir kişi buradaki insanlarla sohbet ediyordu, yanında da bu köpeğimiz vardı. Onu burada bıraktı ve araç hızlıca gitti. Ayıcık aracın arkasından havlayarak koştu ama yetişemedi. Uzun süre Ayıcık burada sahibini bekliyor. Çok sakin bir hayvandır. Özellikle kamyonet tarzı araçların arkasından havlıyor. Muhtemelen sahibi sanıyor. Akçaabat’ta bir arkadaşımıza sahiplendirdik ama ‘Ayıcık’ kaçıp, özellikle bu bölgeye geliyor" dedi.