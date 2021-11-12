Ayının dikkatini çekmek için her yolu denedi
Yavru ayı otoyola indi araçlara aldırmadan yoluna devam etti. Bir sürücü yavru ayıyı otoyoldan çıkarmak için dakikalarca uğraştı.
Yavru ayı otoyola indi araçlara aldırmadan yoluna devam etti. Bir sürücü yavru ayıyı otoyoldan çıkarmak için dakikalarca uğraştı.
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Görüntüler Trabzon'un Yomra ilçesinden. Kılıçlı mahallesinde seyir halinde olan bir araç yol kenarında yürüyen bir boz ayıyla karşılaştı.
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Genelde arabalardan kaçarken gördüğümüz boz ayı bu kez umursamaz tavırlar sergiledi sürücü ise o anları hemen kayda aldı.
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Sürücü araçların sıklıkla kullandığı yolda ilerleyen ayıya herhangi bir zarar gelmemesi için bir süre eşlik etti.
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