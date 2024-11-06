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Ayının ormana yerleştirilen aynaya verdiği tepki fotokapanda

Bartın'da ormana yerleştirilen aynayı gören ayının verdiği tepki, fotokapanla kaydedildi.

Kaynak: DHA / İHA
Ayının ormana yerleştirilen aynaya verdiği tepki fotokapanda - Resim: 1

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bartın Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafta önce sorumluluk alanları olan ormanlara ayna koyarak yaban hayvanlarını tepkilerini ölçmek istedi.

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Ayının ormana yerleştirilen aynaya verdiği tepki fotokapanda - Resim: 2

Bu kapsamda ayı popülasyonunun fazla olduğu bazı bölgelere ayna ve fotokapanlar yerleştirildi.

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Ayının ormana yerleştirilen aynaya verdiği tepki fotokapanda - Resim: 3

Bir ayının aynayı görünce verdiği tepki, fotokapan tarafından kaydedildi.

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Ayının ormana yerleştirilen aynaya verdiği tepki fotokapanda - Resim: 4

Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanda aynayla karşılaşan ayının fotokapana yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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