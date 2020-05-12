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  3. 12 Mayıs 2020 13:51

Ayıya canlı canlı yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

Ayıya canlı canlı yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

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Ayıya canlı canlı yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler

Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

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Ayıya canlı canlı yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler

Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.

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Ayıya canlı canlı yem oldu! Dehşete düşüren görüntüler

Sürükleyerek kafesine götürdüğü adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayı ya en sonunda bir kadın sopası ile müdahele ediyor ve adamı ayının dişleri arasından kurtarıyor.

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