Bahçesine giren ayıya söyledikleri güldürdü

'ÖNLEM ALINMASINI BEKLİYORUZ'

Kalafat Mahallesi Muhtarı Seral Gün, ayının insanları korkuttuğunu belirterek, "Ayı yerleşim yerlerine kadar gelip bahçelere giriyor. Bazen Gideros'ta koya kadar iniyor. Bu durum ilgi ile karşılansa da insanların korkmasına neden oluyor. Durumu Milli Parklar'a bildirdik. Kısa sürede önlem alınmasını bekliyoruz" dedi. (DHA)