Bahçeye giren timsah korku dolu anlar yaşatt
ABD'nin Florida eyaletinde evinde vakit geçiren bir adam, bahçesinde gördüğü şey karşısında neye uğradığını şaşırdı.
ABD'nin Florida eyaletinde evinde vakit geçiren bir adam, bahçesinde gördüğü şey karşısında neye uğradığını şaşırdı.
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Genç adam, bahçesine giren bir timsah olduğunu fark etti.
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Nasıl ve ne şekilde evin bahçesine kadar geldiği bilinmeyen timsah korku dolu anlar yaşattı.
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Bahçeye giren timsah, ev sahibi şahıs tarafından çöp bidonuyla kovalanmaya başladı.
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