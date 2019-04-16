Bakanlık bu böcekleri İstanbul'da serbest bıraktı
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Adalar Orman İşletme Şefliği'nde üretilen yaklaşık 10 bin "gladyatör böcek", çam kese böceğiyle savaşması ve ekolojik dengenin korunması için Büyükada'daki ormanlık alana bırakılmaya başlandı.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çam kese böceğinin çam ormanlarında ibreleri yiyerek zarar verdiği ağaçların büyümesini engellediğini, ağaçları kurutmadığını ancak görüntü kirliği oluşturduğunu söyledi.
Yine Adalar gibi halkın uğrak mekanlarından olan alanlarda zararlı böceklerin alerjik reaksiyona da neden olduğunu ifade eden Çelen, "Çam kese böceklerinde alerjik tüycükler var. Her böcekte yaklaşık 600 bin adet tüycük bulunuyor. Böcek, tehlike hissettiğinde havaya bu tüycükleri salarak insanlarda kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden oluyor." dedi.
Çelen, çam kese böceğini yiyerek beslenen "gladyatör böcek" adı verilen calosoma sycophantaların doğada az bulunduğuna dikkati çekerek, popülasyonunun artırılması için bu türün desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.