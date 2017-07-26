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  3. 26 Temmuz 2017 12:50

Bakın nasıl değiştiler

Lhasa Apso cinsi Soldier ismindeki köpek Harriet Chaplin ismindeki bir kadın tarafından İngiltere sokaklarında bulundu.

Bakın nasıl değiştiler


 Harriet başta Soldier’ın köpek olduğunu anlayamadı. Tüyleri birbirine karışmış ve çamurdan suratı görünmeyen köpeğin acilen yardıma ihtiyacı olduğunu anladı.

 

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Bakın nasıl değiştiler

Kadın, Soldier’ı hemen veterinere götürdü. Köpeğin tüyleri hem bacağına hem de göz kapaklarına zarar vermişti.

 

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Bakın nasıl değiştiler

Harriet, Metro’ya “Daha önce böyle bir durumda bir köpeğe rastlamadım. Muhtemelen sokağa terkedilince kimse onunla ilgilenmemişti” dedi.

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Bakın nasıl değiştiler

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