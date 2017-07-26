Bakın nasıl değiştiler
Lhasa Apso cinsi Soldier ismindeki köpek Harriet Chaplin ismindeki bir kadın tarafından İngiltere sokaklarında bulundu.
Harriet başta Soldier’ın köpek olduğunu anlayamadı. Tüyleri birbirine karışmış ve çamurdan suratı görünmeyen köpeğin acilen yardıma ihtiyacı olduğunu anladı.
Kadın, Soldier’ı hemen veterinere götürdü. Köpeğin tüyleri hem bacağına hem de göz kapaklarına zarar vermişti.
Harriet, Metro’ya “Daha önce böyle bir durumda bir köpeğe rastlamadım. Muhtemelen sokağa terkedilince kimse onunla ilgilenmemişti” dedi.