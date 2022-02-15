Balıkçının ağına servet takıldı, geri bıraktı! 2 milyon liraya satılıyor

HAVYARI 2 MİLYON LİRA

Doç. Dr. Temizer, "Bu balıklar, Karadeniz’de, Marmara denizinde ve Kızıldeniz’de daha çok görülmektedir. Tuzlu sulardan tatlı sulara göç eden balıklardır. Bu balıklar genellikle denizlerden yumurtalarını bırakmak için iç sulara geçiyor. Kızıldeniz’den girip bir sürü barajı geçip de bu iç sularımızda görülmesi normal bir durum değil. Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine katkı sağlayabilir. Bu balığın havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.