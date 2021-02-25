Balıkçının ağına takılan ''insan yüzlü köpekbalığı'' görenleri şaşırttı

Olaya ilişkin konuşan balıkçı, "Başlangıçta ağıma yakalanmış bir anne köpek balığı buldum. Ertesi gün anne köpek balığının karnını yardım ve midesinden üç yavru çıktı. İkisi annesi gibi sıradan köpek balıklarıydı, ancak diğer yavru insan yüzünü andırıyordu. Sonrasında balığın mutasyona uğradığını anladım. Bu balığın bana şans getireceğine inanıyorum. " ifadelerini kullandı. Olayı bir video ile paylaşan Nuren'in, yavru köpek balığını bir karton kutuya yerleştirip kayda aldığı görülüyor.