Balıkçının ağına takılan ''insan yüzlü köpekbalığı'' görenleri şaşırttı
Endonezya'da bir balıkçı, ağına takılan bir köpek balığının karnını yardığında 3 adet yavru köpek balığı buldu. Yavrulardan bir tanesi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Endonezya'da bir balıkçı, ağına takılan bir köpek balığının karnını yardığında 3 adet yavru köpek balığı buldu. Yavrulardan bir tanesi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İnsan yüzüne benzediğini iddia edilen köpek balığının kafasının diğer organlarıyla uyumsuz bir şekilde irileştiği görülüyor. Bu, bir çeşit makrosefali (iri kafalılık) olarak görülebilir. Bu tür durumlar, vücut parçalarının büyüklüğünü belirleyen genlerde meydana gelen mutasyonlar ile görüşebilir.
Olaya ilişkin konuşan balıkçı, "Başlangıçta ağıma yakalanmış bir anne köpek balığı buldum. Ertesi gün anne köpek balığının karnını yardım ve midesinden üç yavru çıktı. İkisi annesi gibi sıradan köpek balıklarıydı, ancak diğer yavru insan yüzünü andırıyordu. Sonrasında balığın mutasyona uğradığını anladım. Bu balığın bana şans getireceğine inanıyorum. " ifadelerini kullandı. Olayı bir video ile paylaşan Nuren'in, yavru köpek balığını bir karton kutuya yerleştirip kayda aldığı görülüyor.