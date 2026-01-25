Bembeyaz karlar altında yürekleri ısıtan anlar: O Türkiye'nin en ilginç yarı evcil yarı yabanisi...
Aşırı soğuklarla birlikte yağan karın Sibirya'ya çevirdiği illerimizden olan Adıyaman'dan gelen bu görüntüler yüreklerimizi ısıttı. Bir vatandaş yaklaşık 1 metrelik karların arasında yiyecek arayan bir tilkiyi elleriyle besleyip o anları kameralara kaydetti.
Kaynak: DHA
Adıyaman'da kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgelerde, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar yerleşim alanlarına inmeye başladı.
1 / 4
Merkeze bağlı Rezip köyünde yaşayan Mahmut Avcı, gece geç saatlerde evinin kapısına gelen bir tilkiyi eliyle besledi.
2 / 4
O anlar, Avcı'nın yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)
3 / 4
4 / 4