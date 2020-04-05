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  3. 05 Nisan 2020 15:50

Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

1/ 200
Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı

2/ 200
Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı

3/ 200
Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı

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