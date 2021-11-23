Bilim insanları, en güzel ve en çirkin kedileri açıkladı
Bilim insanları, dünyadaki en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı. Altın oran kullanarak, dünyadaki popüler 46 kedi ırkını inceleyen araştırmacıların listesinde Türkiye'ye özgü 2 kedi türü bulunuyor.
İngiltere merkezli All About Cats adlı kuruluştan araştırmacılar, güzelliği orantılarla tanımlayan matematiksel bir kavram olan” altın oranı” en iyi bilinen 46 kedi ırkına uyguladı.
“1,62”lik altın oranın kullanıldığı çalışmada, Norveç orman kedisi, Russian Blue, Manx, Ankara kedisi ve Van kedisi en güzel kedileri oluşturdu. Buna karşılık, Himalaya, Peterbald ve İran kedisinin matematiksel olarak en az güzel olduğu görüldü.
All About Cats'in kurucusu Doron Wolffberg, "Kedi severler her kedinin güzel olduğunu iddia etseler de, altın oran daha objektif sonuçlar sunuyor” dedi.
ALTIN ORAN NEDİR?
Matematikte iki miktardan büyük olanın küçüğe oranının, miktarların toplamının miktarların büyük olanına oranı ile aynı olması anlamına geliyor. Altın oran aynı zamanda antik çağdan bu yana sanat ve mimaride en iyi uyum ve oranları veren düzen bağıntısı olarak kabul ediliyor.