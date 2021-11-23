Bilim insanları, en güzel ve en çirkin kedileri açıkladı

ALTIN ORAN NEDİR?

Matematikte iki miktardan büyük olanın küçüğe oranının, miktarların toplamının miktarların büyük olanına oranı ile aynı olması anlamına geliyor. Altın oran aynı zamanda antik çağdan bu yana sanat ve mimaride en iyi uyum ve oranları veren düzen bağıntısı olarak kabul ediliyor.