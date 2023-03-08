Bilim insanları sonunda büyük gizemi çözdü
İngiltere'de yapılan bilimsel araştırma arıların bulmaca çözme yeteneklerini nasıl geliştirdiklerini ortaya koydu.
İngiltere’deki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, yaban arılarının (bombus arıları) daha deneyimli arıları izleyerek bulmaca çözmeyi öğrendiği ortaya çıktı.
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BBC’nin haberine göre, İngiltere’deki Londra Queen Mary Üniversitesinden bilim insanları, “sosyal öğrenmenin” yaban arılarının davranışları üzerinde tahmin edilenden daha büyük etkiye sahip olabileceğini keşfetti.
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Araştırma kapsamında bilim insanları, şeker çözeltisine erişmek için döndürülerek açılabilen kapaklı bir yapboz kutusu yaptı.
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Kapak, üzerindeki kırmızı plakaya basılarak saat yönünde, mavi plakaya basıldığında saat yönünün tersine döndürülerek açılıyor.
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