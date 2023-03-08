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Bilim insanları sonunda büyük gizemi çözdü

İngiltere'de yapılan bilimsel araştırma arıların bulmaca çözme yeteneklerini nasıl geliştirdiklerini ortaya koydu.

Bilim insanları sonunda büyük gizemi çözdü - Resim: 1

İngiltere’deki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, yaban arılarının (bombus arıları) daha deneyimli arıları izleyerek bulmaca çözmeyi öğrendiği ortaya çıktı.

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Bilim insanları sonunda büyük gizemi çözdü - Resim: 2

BBC’nin haberine göre, İngiltere’deki Londra Queen Mary Üniversitesinden bilim insanları, “sosyal öğrenmenin” yaban arılarının davranışları üzerinde tahmin edilenden daha büyük etkiye sahip olabileceğini keşfetti.

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Bilim insanları sonunda büyük gizemi çözdü - Resim: 3

Araştırma kapsamında bilim insanları, şeker çözeltisine erişmek için döndürülerek açılabilen kapaklı bir yapboz kutusu yaptı. 

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Bilim insanları sonunda büyük gizemi çözdü - Resim: 4

Kapak, üzerindeki kırmızı plakaya basılarak saat yönünde, mavi plakaya basıldığında saat yönünün tersine döndürülerek açılıyor.

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