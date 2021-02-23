Bir asır sonra Türkiye'de bulundu! ''Yamyam bir tür...''

YAMYAM BİR TÜR

Besin zincirinin en üst halkasını oluşturan ve kendisinin 'endemik kum kriketi' adını verdiği çekirgenin yaptığı bilimsel çalışmalar doğrultusunda yamyam bir tür olduğunu keşfettiğini anlatan Prof. Dr. Aydın, aynı tür bireyleri yediğini ve bu nedenle çöl ekosistemlerinde birbirlerinden uzakta yaşadıklarını tespit ettiğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, yamyam bir tür olduğu için birbirlerine yaklaşmayan bu türün aynı zamanda hem erkek hem de dişilik organı bulunduğunu belirtti. Bu nedenle başka bireylere ihtiyaç duymadığını anlatan Prof. Dr. Aydın, böceğin yalnızca geceleri aktif olduğunu ve gündüzleri kumun 1,5 metre altında saklandığını kaydetti.