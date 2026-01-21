Bir vatandaş mahalleye inen aç kurtları elinde çaydanlıkla kovaladı
Nevşehir'de yemek aramak için mahalleye inen kurtlar sokak sokak gezerken kurtları evinin güvenlik kamerasında gören bir vatandaş elindeki çaydanlıkla kurtların üstüne koşup kurtları kaçırmayı başardı.
Olay, 19 Ocak’ta saat 23.00 sıralarında Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yukarı Mahalle’de meydana geldi. Besicilik yapan İsmail Karaman, çay içtiği sırada güvenlik kamerasından sokakta dolaşan kurtları gördü. Bunun üzerine çaydanlığı eline alan Karaman, dışarı çıkıp kurtların üzerine koşarak kurtları uzaklaştırdı.
Öte yandan o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, Karaman’ın elindeki çaydanlıkla dışarı çıktığı ve kurtları uzaklaştırdığı görüldü. (DHA)
