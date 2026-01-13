Bir vatandaş yaralı halde bulmuştu... Türkiye'nin ilk ve tek tamirci çırağı kargası oldu...
Ordu’da beyaz eşya teknik servisi yapan bir esnaf yaralı olarak bulduğu karga ile dostluk kurdu. İş yerinde tamirat yaparken karganın eşlik ettiği anlar ise tebessüm ettirdi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde beyaz eşya teknik servisi bulunan Serdar Hekim (46), bir süre önce yaralı halde karga buldu.
Kargayı tedavi eden Hekim, sonrasında doğaya salmak istedi ancak martılar ve sokak kedileri kargaya saldırdı. Bunun üzerine Hekim, kargaya iş yerinde bakmaya karar verdi.
Karga ile adeta dost olan Hekim, iş yerine gelen eşyaların tamiratını yaparken karga da kendisini izliyor.
Elleriyle onu besleyen, su içiren, banyosunu yaptıran ve saç kurutma makinesi ile kurulayan Serdar Hekim ile karganın dostluğu ise tebessüm ettiriyor.
