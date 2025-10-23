Bodrum sahilinde Akdeniz foku sürprizi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde iskeleye gelen Akdeniz foku kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Bodrum'da bugün öğle saatlerine doğru bir Akdeniz foku Kumbahçe İskelesi’ne geldi. Teknelerin arasında yüzen sevimli fok, denizciler tarafından fark edildi.
1 / 5
Bir süre iskelede bağlı teknelerin yanında yüzen Akdeniz fokunu denizciler kayıt altına aldı.
2 / 5
Foku görüntüleyen vatandaşlar, "Biz burada günübirlik tur işi yapıyoruz. Bu sevimli fok öğleye doğru iskeleye geldi. Ekmek verip karnını doyurmaya çalıştık" dedi.
3 / 5
4 / 5