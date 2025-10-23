  1. Anasayfa
Bodrum sahilinde Akdeniz foku sürprizi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iskeleye gelen Akdeniz foku kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
Bodrum'da bugün öğle saatlerine doğru bir Akdeniz foku Kumbahçe İskelesi’ne geldi. Teknelerin arasında yüzen sevimli fok, denizciler tarafından fark edildi. 

Bir süre iskelede bağlı teknelerin yanında yüzen Akdeniz fokunu denizciler kayıt altına aldı. 

Foku görüntüleyen vatandaşlar, "Biz burada günübirlik tur işi yapıyoruz. Bu sevimli fok öğleye doğru iskeleye geldi. Ekmek verip karnını doyurmaya çalıştık" dedi.

